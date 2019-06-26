سفارة عمانية في فلسطين

قالت سلطنة عُمان الأربعاء انها ستفتتح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف دعم "الشعب الفلسطيني الشقيق"

وقالت الخارجية العُمانية في تغريدة على موقع تويتر "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة".

وذكرت أنّ وفدا من الوزارة سيتوجه إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، مقر السلطة الفلسطينية، لمباشرة الإجراءات.

وهذه ستكون أول سفارة لدولة خليجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي الخطوة بينما تعقد ورشة عمل بقيادة الولايات المتحدة في البحرين، في أول مؤتمر علني حول خطة سلام أميركية طال انتظارها.

وتركّز الورشة على الشق الاقتصادي فقط، علما أن الجانب السياسي، الذي من المستبعد أن ينصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلّة بحسب تسريبات أميركية، قد لا يُكشف عنه قبل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويقاطع الفلسطينيون هذا المؤتمر، رافضين الحديث في الاقتصاد قبل السياسة.

وأعلن نتانياهو في العاشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي أنّ سلطنة عمان ستسمح لطائرات اسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي، مؤكّدا أنه يريد العمل وفق نهج مختلف عبر التقدم باتجاه تطبيع العلاقات مع العرب دون المرور عبر حل النزاع مع الفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي زار المسجد الأقصى في شباط/فبراير 2018 في زيارة علنية نادرة لمسؤول عربي.