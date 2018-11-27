سفارة عمان: لهذه الاسباب غادر ابن زايد حفل السفارة؟

كان مغردون قد أرجعوا تصرف عبدالله زايد" إلى غضبه من سماع كلمات (من ظفار إلى مسندم ... للكبير و للصغير)

قالت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي، إن وزير الخارجية "عبدالله بن زايد" أبلغ السفير العماني بأن لديه التزام عمل، واعتذر عن عدم تمكنه من مواصلة بقية فقرات الاحتفال الذي أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني الـ 48.

وأوضحت السفارة في تغريدة لها لإيضاح ما أثير حول خروج" عبدالله بن زايد" المفاجئ من الحفل أنه "أصر على عدم قيام السفير لتوديعه، وخرج بسرعة؛ حرصا منه على أن يستمر الحضور في متابعة بقية الفقرات".

وأرفقت السفارة تغريدتها بمقطع فيديو يظهر حديثا جانبيا بين "بن زايد" والسفير العماني قبيل مغادرته الذي وصف بـ"الغريب والمفاجئ".

وفي وقت سابق، تداول ناشطون مقطع فيديو عبر "تويتر" يظهر خروج "عبدالله بن زايد" من حفلٍ السفارة العُمانية بشكل مفاجئ ما أثار حالة من الجدل، بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وكان مغردون قد أرجعوا تصرف عبدالله زايد" إلى غضبه من سماع كلمات (من ظفار إلى مسندم ... للكبير و للصغير)، مشيرين إلى حادثة قيام الإمارات بنشر خريطة مغلوطة في متحف "اللوفر" الجديد في أبوظبي، ضمت فيها محافظة مسندم العُمانية لحدودها.

وبحسب الخريطة التي وضعتها الإمارات في المتحف، فإنها قامت بضم محافظة مسندم العمانية إلى حدودها، وقال ناشطون عمانيون إن "تغيير الخرائط لا يعني أن باستطاعتكم سلب الأرض وتغيير الجغرافيا بمزاجكم".