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سفارة مصر بالرباط تتضامن مع الطفل ريان

منشور 05 شباط / فبراير 2022 - 02:17
الطفل ريان
الطفل ريان

عبرت سفارة المصرية  في الرباط عاصمة المغرب، عن تضامنها مع الطفل المغربي ريان القابع في بئر منذ أكثر من 70 ساعة بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال المغرب.

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وقالت السفارة في بيان لها: "نعرب عن تضامننا مع الشعب المغربي، ونتوجه بالتحية للجهود المضنية التي تبذلها أجهزة الدولة المغربية المعنية لإنقاذ الطفل ريان".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع في بئر منذ أيام.

ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

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