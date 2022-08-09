سفيرا جديدا لليبيا في الجزائر

قدم صالح محمد همه بكدة، أوراق اعتماده سفيرا لليبيا لدى الجزائر.

وظل هذا المنصب شاغرا لسنوات.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية: فقد "استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، صالح همه محمد بكدة، الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوض لدولة ليبيا لدى الجزائر.

وتناول لعمامرة وبكدة مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، مؤكدين "ضرورة مضاعفة وتنسيق الجهود لتحقيق هدف بناء مؤسسات ديمقراطية في ظل مصالحة ليبية شاملة تنهي الخلافات وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية"، وفق البيان الجزائري.

وأعرب الدبلوماسي الليبي عن "شكره وامتنانه للسلطات الجزائرية على وقوفها بجانب ليبيا في هذه الظروف الدقيقة".

وصالح محمد همه بكدة هو عضو في مجلس النواب الليبي عن منطقة غات (جنوب غرب) المتاخمة للحدود الجزائرية.

وجاء تعيينه سفيرا لليبيا بالجزائر بعد شغور المنصب لقرابة 4 سنوات، منذ مغادرة السفير محمد مختار مازن مطلع 2018 حيث خلفه قائم بالأعمال كان يدير السفارة الليبية إلى غاية اليوم، لأسباب مجهولة.‎

وفي أكتوبر 2021، عينت الجزائر رئيس البرلمان السابق، سليمان شنين، سفيرا لها فوق العادة لدى ليبيا.

وبعدها بأشهر أعادت الجزائر فتح سفارتها بطرابلس بعد أن أغلقتها في مايو 2014، وأجلت طاقمها سريعا إثر ورود معلومات حول "محاولة جماعات إرهابية اقتحامها"، وكانت شؤون السفارة تُدار من تونس منذ إجلاء الطاقم.