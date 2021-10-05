سفيرة تونس الى الولايات المتحدة تخط اشعار محمود درويش على زيها

سلّم رئيس الجمهوريّة التونسية قيس سعيد، أوراق اعتماد حنان التاجوري بالساسي سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وثمن نشطاء تعيين السيدة بالساسي التي لا تنتمي إلى أي حزب سياسي .



وتقول الناشطة نجوى عبدالرحمن على صفحة مجمع التنوير في موقع الفيس بوك "الأروع ان السيدة حنان التاجوري بالساسي سفيرة تونس الجديدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية كتبت على قميصها بخط عربي جميل و بلمسة شاعرية رائعة هذة العبارة الملهمة "ولنا في الخيال حياة"...الشاعر الكبير محمود درويش

وقالت الكاتبة نجوى عبدالرحمن "انت الصورة المشرفة للمرأة العربية والإسلامية التي نتمني ان تكون موجودة في جميع الدول بهذا اللباس التقليدي العربي الحديث بعثتي رسالة إلى امريكا في عقر دارها نحن العرب هنا لم ولن ننسي قضيتنا الأم القضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني الباسل نحن هنا نذكر امريكا ان الشعوب لا تكون إلا حرة نحن هنا نذكر أن مهما قاتلتونا و مهما نكلتوا أجسادنا العزل لن نموت ولن. تكون فلسطين إلا حرية مهما طال الزمن".

السيدة حنان التاجوري بالساسي سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

أدت اليمين أمس وهي ترتدي ثوبا طرز عليه بيت لمحمود دوريش.



هل عرفت البيت؟ pic.twitter.com/oBXPSuRuo6 — أسمى (@omfirasj) October 5, 2021

الشاعر محمود درويش هو أهم الشعراء الفلسطينيين الذين نجحوا في كتابة أسمائهم بأقلامهم المُبدعة على أبرز صفحات تاريخ الشعر والأدب العربي والغربي، حيث ارتبط اسم هذا الشاعر الثوري بالوطن والحب والثورة وغيرها من القضايا الاجتماعية، التي نجح في أن يبرع فيها بكل أناقة، كما نجح في تقديمها بأشعاره بأجمل الأشعار والأوصاف التي دخلت إلى كافة القلوب.



قصيدة ولنا في الخيال حياة

ولنا في الخيال حياة أخرى

لنا بيت صغير على تلة بعيدة

لنا سرير يجمع أحلامنا

لنا موقد نجلس أمامه وقصص نرويها

لنا شجرة حفرنا عليها اسامينا

لنا سقف من النجوم يأوينا

لنا قنديل من الكاز مشتعل ينير ليالينا

لنا جيران وأصدقاء ومحبين

لنا بين الجبال مكان سري

نختبئ فيه ونمارس فيه طيشنا وجنوننا

لنا من الحب شعر وغزل

لنا طفل صغير بحنانه يغمرنا

وأنت جالس قربي ورأسك على حضني

ألامس رقة شعرك وأحاكي القلب اسمك

أهمس في أذنك أجمل كلمات العشق

لنا كل شيء نتمناه هناك في الخيال

لنا كل شيء حلمنا به وكل شيء نطمح لوصوله

هناك في الخيال بعيد جدًا عن هنا في الواقع

وما الخيال إلا داخل العقل وفي الحلم يعيش

وما النوم العميق سوى موت صغير

نعود بعده إلى الواقع

فما انتظر تحقيق خيالاتي

إلا بعد استيقاظي من الموت الأبدي