سفير أمريكا لدى إسرائيل: التطبيع مع السعودية معقد

أكد توم نايدس، سفير أمريكا لدى إسرائيل أن التطبيع بين إسرائيل والسعودية معقد وصعب للغاية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في إنجاز الأمر.

وجاءت تصريحات نايدس خلال لقائه عددا من وسائل الإعلام الإسرائيلية قبيل مغادرته منصبه سفيرا أمريكيا في تل أبيب، حول العلاقة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية.

وشدد نايدس على أن العلاقة صلبة ومتينة بين البلدين، لافتا إلى أن إسرائيل يجب أن تقلق حين لا نهتم بها، لكننا نفعل ذلك كل يوم حيث أننا نهتم بالأمن والتعديل القضائي والمستوطنات.

مشيرا إلى انهم يفعلون الكثير من أجل إسرائيل وهي تفعل لنا أيضا وتزودنا باستمرار بالمعلومات الاستخباراتية، كما تساعدنا باستمرار تجاه التهديدات في الشرق الأوسط.

التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وحول تطبيع العلاقة بين إسرائيل والسعودية قال نايدس أنه وإذا كان هناك تطبيع محتمل مع السعودية، فسيأتي عبر واشنطن... وتابع (.. ومن يدري، في النهاية، ماذا سيحدث لكن الرئيس جو بايدن يميل إلى ذلك).

وأوضح السفير أن بايدن أعطى الإذن لفريقه لاستكشاف إمكانية إبرام صفقة مع السعودية، منوها أنه لا يعرف إلى أين سيتوصل الفريق لكن بايدن قد اتخذ هذا القرار وهو يرغب في إنجاز ذلك

وتسائل سفير أمريكا لدى إسرائيل هل سيحدث ذلك؟ غير متأكد. لا أعلم. إنه أمر معقد. إنه صعب للغاية، مؤكدا أنه وإذا حصل فسيغير وجه المنطقة تماما مثلما كان نجاح اتفاق أبراهام باهرا.

ولفت نايدس أن الأحاديث والآراء بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن الملف الإيراني شفافة وصريحة تماما.

ومن المقرر أن يتنحى نايدس عن منصبه كسفيرٍ للولايات المتحدة لدى إسرائيل ، في منتصف يوليو الجاري، حيث ستعمل نائبة السفير الحالية، ستيفاني هاليت، رئيسة مؤقتة لبعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية لدى إسرائيل.