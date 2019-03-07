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سفير أمريكا يدعو البنوك الألمانية لتعليق حسابات تدعم BDS

سفير أمريكا يدعو البنوك الألمانية لتعليق حسابات تدعم BDS
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