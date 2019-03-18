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سفير أميركي يقود احتجاجا أمام مجلس حقوق الإنسان للتنديد بمعاداة إسرائيل

سفير أميركي يقود احتجاجا أمام مجلس حقوق الإنسان للتنديد بمعاداة إسرائيل
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