سفير إسرائيل لدى واشنطن يتهم “نيويورك تايمز” بالتشهير

هاجم السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، رون دريمر، صحيفة “نيويورك تايمز” واتهمها بالتشهير، بعد نشرها تقريرا عن دور الجيش العبري في مواجهة أزمة كورونا.

وكتب دريمر، عبر تويتر مساء الجمعة: “اشتهرت نيويورك تايمز، التي دفنت الهولوكوست، بالتشهير ضد الدولة اليهودية. الآن تعيد الكرة مجددا”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، السبت.

والخميس، نشرت الصحيفة الأمريكية تقريرا لمدير مكتبها بالقدس ديفيد هالبفينجر، تطرق إلى دور الجيش الإسرائيلي منذ مارس/ آذار الماضي في مواجهة تفشي كورونا.

إلا أن التقرير أورد في مقدمته فقرة أغضبت إسرائيل وسفيرها لدى واشنطن، وفق المصدر ذاته.

وجاء في الفقرة المذكورة: “اشتهر ذراع البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية بقدرته على ابتكار طرق متطورة لقتل الناس وتفجير الأشياء بواسطة دبابات وطائرات دون طيار، غير أن مهمته الآن هي إنقاذ الأرواح”.

وتطرق التقرير إلى دور الجيش في مواجهة الوباء، بما في ذلك من خلال البحث عن طرق جديدة للكشف عن الفيروس في الخلايا البشرية، والمشاركة في اختراع روبوتات تساعد على تقديم الرعاية الطبية للمصابين، للحيلولة دون اتصالهم بالفرق الطبية.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في إسرائيل، مساء الجمعة، 16 ألفا و436، بينها 245 وفاة، بحسب وزارة الصحة