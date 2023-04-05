سفير إيراني لدى الإمارات لأول مرة منذ 8 أعوام

البوابه - قالت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) الاربعاء، ان رضا عامري سيصبح أول لطهران في الامارات بعد 8 سنوات على شغور المنصب، وذلك في خطوة تكرس التحسن في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.

وعام 2016، قررت الامارات خفض مستوى تمثيلها في ايران تضامنا مع الرياض في اعقاب اقتحام متظاهرين ايرانيين مقر السفارة السعودية في طهران احتجاجا على اعدام المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.

على ان الامارات ابقت مع ذلك علاقاتها الاقتصادية مع ايران، قبل ان تعيد سفيرها الى هناك في اطار ما قالت انها عملية تهدف الى "تعزيز العلاقات" مع طهران.

وجاء قرار تعيين عامري سفيرا لدى الامارات بعد اعلان الرياض وطهران عن توصلهما الى اتفاق على استئناف علاقاتهما المقطوعة خلال مفاوضات عقدتاها في الصين في العاشر من اذار/مارس.

والاثنين، اعلن محمد مخبر نائب الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي قبول الاخير دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.

ومن المقرر أن يلتقي وزيرا خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان والسعودية "في الأيام المقبلة"، في ما يبدو تحضيرا لزيارة رئيسي للرياض.

وكان عامري سفيرا لايران لدى الجزائر والسودان واريتيريا، كما شغل منصب المدير العام لشؤون الرعايا الإيرانيين في الخارج، بحسب وكالة ارنا.