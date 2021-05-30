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سفير الإمارات بإسرائيل يتلقى بركة الحاخام الأكبر (صور)

منشور 30 أيّار / مايو 2021 - 06:27
سفير الإمارات بإسرائيل يتلقى بركة "الحاخام الأكبر"

تلقى سفير الامارات لدى اسرائيل "بركة الكهنة" من "الحاخام الأكبر" لدى زيارته له في منزله بالقدس، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية الاحد. 

وقالت الوزارة على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر" ان السفير محمد محمود آل خاجة زار "رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم (القدس) حيث تلقى منه بركة الكهنة".

وارفقت الوزارة الخبر بصور تظهر السفير الإماراتي وهو يزور منزل رئيس كوهين في القدس.

وكوهين هو أحد أبرز الزعماء الروحيين لليهود الأرثوذكس في إسرائيل.

وقالت الوزارة ان السفير والحاخام تبادلا "الحديث بينهما عن الاتفاقات الأبراهيمية" المبرمة بين إسرائيل وبعض الدول العربية على رأسها الإمارات، كما "تبادلا الهدايا الرمزية".

واضافت ان آل خاجة دعا الزعيم الروحي اليهودي إلى حضور مراسم افتتاح معبد "الديانات الإبراهيمية الثلاث" في أبو ظبي.

كلمات دالة:محمد محمود آل خاجةالاماراتاسرائيل

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