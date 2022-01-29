سفير الامارات في "اسرائيل" يكشف موعد زيارة "هرتزوغ" ل "أبو ظبي"

كشف السفير الاماراتي في لدى تل أبيب، اليوم السبت، النقاب عن موعد زيارة الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتزوغ، إلى أبو ظبي، مؤكدا ان هذه الزيارة ستعزز العلاقات بين الإمارات واسرائيل.

ونشر السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها:"تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد19، وسيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".

وأضاف آل خاجة: "نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".