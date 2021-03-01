سفير السعودية بالأمم المتحدة: التقرير الأميركي بشأن خاشقجي لم يقدم أدلة

شدد السفير المعلمي على ان التقرير يستند على الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول.

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي الاثنين، إن تقرير المخابرات الأمريكية في واقعة قتل الصحفي جمال خاشقجي لم يقدم أي أدلة دامغة.

وأوضح السفير المعلمي في تغريدات على تويتر، أن التقرير يستند على الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول.

irst the Prince must've known because he controls the intelligence system. If this is a valid argument why weren't the President, Vice President, and the Secretary of Defense held accountable for the Abu Ghraib crimes? — Abdallah AlMouallimi (@amouallimi) March 1, 2021

Third, some people responsible for the crime appear in the background of pictures with Prince Mohammed implying "closeness" to him. If so, this is a point in favor of the Prince indicating that even those who may have been "close" to him have been tried and convicted in court. — Abdallah AlMouallimi (@amouallimi) March 1, 2021

وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ”تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات… القضية أغلقت“.

وكانت السعودية رفضت مساء الجمعة، ما ورد في التقرير الأمريكي الخاص بمقتل خاشقجي.‎

ونشرت الإدارة الأمريكية التقرير الذي جاء خاليًا من أي دليل على المزاعم بشأن علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان إن “حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة“.

