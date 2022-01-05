سفير السعودية في بيروت ينعت حسن نصر الله بـ ابي رغال!!

نعت السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، في تغريده له عبر تويتر، أمين عام حزب الله حسن نصرالله، بـ"أبي رغال"، دليل جيوش ابرهه الاشرم الذي قادهم لهدم الكعبة المشرفه، واصفا اياه بـ الافتراء والكذب

البخاري: نصرالله ابي رغال العصر

وقال السفير السعودي ردا على خطاب الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الذي اتهم فيه العربية السعودية بدعم الارهاب "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال..!"

البخاري: حسن نصرالله ابو رغال العصر

من هو ابي رغال؟

وأبو رغال، هو الرجل العربي الذي قاد جيش "أبرهة"، ملك الحبشة، باتجاه مكة لدى الهجوم عليها قبل ولادة النبي محمد، وهي الحادثة التي تذكرها سورة "الفيل" في القرآن.

وتقول الروايات إن جيش الحبشة كان عاجزاً عن التعرف على مكان الكعبة، وكلما جاؤوا بدليل من العرب ليدلهم على طريق الكعبة كان يرفض مهما عرضوا عليه من مال، ولم يقبل هذا العمل سوى "أبو رغال"، فكان جزاؤه من جنس عمله، أن نُعت كل خائن للعرب بعده بـ"أبي رغال".

هذا الوصف اسقطه السفير السعودي على شخصية "نصر الله" متهما اياه بالارتماء في أحضان الفرس ضد الدول العربية

أبو رغال، هو الرجل العربي الذي قاد جيش "أبرهة"، ملك الحبشة، باتجاه مكة

رجم قبر الخائن ابو رغال

"أبو رغال" شخصية عربية توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال، وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة تتمثل في رجم قبر "أبو رغال" بعد الحج، وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية وحتى ظهور الإسلام.

أبرهة الحبشة يجند ابو رغال



ووفق ما تناقله المؤرخين أن أبرهة الحبشي بنى بيتًا سماه القُلَّيْسَ، وأراد أن يحول العرب من الحج للكعبة إلى الحج لبيته الذهبي هذا بصنعاء اليمن، وما كان للعرب أن يتحولوا عن بيت الله ولو نصبوا فيه الأصنام، فغاط أعرابي في بيت أبرهة يوم تدشينه وافتتاحه، فأقسم أبرهة ليهدمن الكعبة التي يصر العرب على الحج إليها دون بيته القليس الذي بناه باليمن، وجهز جيشًا يتقدمه فيلٌ لهدم الكعبة، ولكنه وجنوده كانوا لا يعرفون الطريق إلى مكة، فهم أحباش، فكانت الحاجة إلى دليل.

طيور ابابيل تواجه ابرهة الاشرم

ولم يرض بهذا العمل من بين عرب اليمن سوى "أبي رِغال"، وتقدم أبرهة خلف دليله نحو بيت الله، ولم يكن لأهل مكة وزعيمهم "عبدالمطلب بن هاشم" قِبل بصد الجيش، واستولى الجيش على إبل لزعيم مكة "عبدالمطلب" الذي أخلى مكة من سكانها وصعدوا لجبالها تاركين البيت لربه يحميه، فهم في ذلك الوقت لا قبل لهم بجيش أبرهة، ولما قابل "عبدالمطلب" أبرهة ليفاوضه طلب منه الإبل قائلاً: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وأرسل الله على جيش أبرهة الأشرم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وهلك الجيش ومعهم "أبورغال" وبقي بيت الله .

ساسه لبنان يحاولون اصلاح ما افسده نصرالله

وما ان نطق زعيم مليشيا حزب الله بتصريحاته، حتى سارع الساسه في لبنان لمحاولة تدارك هذا الخطا ، خوفا من الوصول الى النقطة التي حلت بها تصريحات وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي.منذ ذلك الحين وميقاتي، مع عدد من السياسيين اللبنانيين، يحاولون إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية، حيث أن تردي هذه العلاقات يؤدي إلى تأزيم الوضع الاقتصادي اللبناني المتأزم أصلاً ويجعل من العسير إيجاد حلول للأزمة من دون غطاء عربي، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعت بنصرالله إلى التهجم على السعودية في هذا التوقيت.