سفير السودان سيعود الى قطر "خلال ساعات"

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن سفيرها لدى قطر، فتح الرحمن علي محمد، جرى استدعاؤه إلى الخرطوم “للتشاور”، وانه سيغادر إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات القادمة.

وفي وقت سابق السبت، علقت وزارة الخارجية القطرية، على تقارير صحافية تحدثت عن استدعاء السودان سفيره في الدوحة.

وذكرت متحدثة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في تغريدة على “تويتر”، أن الخبر الذي يُتداول حاليا عارٍ عن الصحة، موضحةً أن السفير غادر الدوحة في إجازة قصيرة.

وقالت: “لا نعرف مصدر الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية القطرية، كما جرت العادة، بأنه سيكون في إجازة قصيرة، وقد حدد موعد عودته”.

وتداولت وسائل إعلام وناشطون، أنباء عن استدعاء السودان سفيره لدى قطر، بطلب من المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وسبق هذه الأخبار، إعلان شبكة “الجزيرة” القطرية أن المجلس العسكري، أصدر قرارا يقضي بإغلاق مكتب القناة في الخرطوم.

وذكرت القناة عبر “تويتر”، أن “السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتبارا من اليوم (الجمعة)”.

وأوضحت أن ضباطا في الأمن السوداني، أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة، وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكري.

واستنكرت كل من منظمة الأمم المتحدة، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، خطوة “المجلس”، واعتبرت أنها تهدد حرية الرأي في السودان.

