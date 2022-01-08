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سفير اليابان في السعودية على ظهر جمل (فيديو)

منشور 08 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:03
فوميو إيواي
السفير الياباني في المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي

نشر السفير الياباني في المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، مقطع فيديو على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، يظهر فيه وهو يركب جملا، لاول مرة في حياته، خلال زيارته لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وكتب فوميو إيواي، في تغريدته ": "لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس. والشيء الجميل هو أنه للمرة الأولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال"، معتبرا هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم.

وينشط السفير الياباني في الرياض وزوجته أم كوجي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظيان بمتابعة وتفاعل كبير من قبل آلاف السعوديين خاصة وأنه يجيد التحدث بالعربية، ويعشق الأطعمة التقليدية السعودية، بحسب إعلام محلي.

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