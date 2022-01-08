سفير اليابان في السعودية على ظهر جمل (فيديو)

نشر السفير الياباني في المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، مقطع فيديو على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، يظهر فيه وهو يركب جملا، لاول مرة في حياته، خلال زيارته لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وكتب فوميو إيواي، في تغريدته ": "لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس. والشيء الجميل هو أنه للمرة الأولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال"، معتبرا هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم.

لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس ويعتبر هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم. وقمت بتعلم بضع كلمات عربية جديدة تصف ألوان الإبل مثل (الوضح، الشقح، الشعل، الخمر، الصفر، والمجاهيم). الشيء الجميل هو وإنه وللمرة الاولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال. pic.twitter.com/dV8kMKxfZe — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) January 7, 2022

وينشط السفير الياباني في الرياض وزوجته أم كوجي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظيان بمتابعة وتفاعل كبير من قبل آلاف السعوديين خاصة وأنه يجيد التحدث بالعربية، ويعشق الأطعمة التقليدية السعودية، بحسب إعلام محلي.