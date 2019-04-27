سفير امريكي سابق يدعو لادراج وزارة المخابرات الايرانية في القائمة الارهابية

كتب كين بلاكويل سفير الولايات المتحدة السابق لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صحيفة تاون هول:

بعد وضع الحرس في القائمة السوداء، حان وقت إدخال وزارة المخابرات في القائمة.

ويبدأ كين بلاكويل مقاله كالتالي:

أثار قرار إدارة ترامب بتسمية قوات الحرس كمنظمة إرهابية أجنبية جدلاً يمكن التنبؤ به.

وأقر الرئيس نفسه بأنها كانت خطوة «غير مسبوقة»، مما دفع البعض إلى افتراض أنها ستكون خطرة على المصالح الغربية وعلى مستقبل العلاقات الأمريكية مع البلدان التي تتمتع فيها الجمهورية الإسلامية أيضًا بنفوذ.

لكن لا يمكننا المجازفة بتجاهل حقيقة أن نفوذ إيران الخبيث آخذ في الازدياد. لطالما كانت تسمية الإرهاب في قوات الحرس ممكنة، على الرغم من أن الإدارات الأخرى اختارت أن تركز عقوباتها فقط على المؤيدين الفرديين وجناح العمليات الخاصة المعروف باسم «قوة القدس». لكن في السنوات الأخيرة، أصبح تعيين FTO أكثر إلحاحًا، بسبب انتشار الجماعات المتطرفة الممولة والميسرة من الحرس في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

يعكس هذا الاتجاه ما وصفه الرئيس ترامب بأنه التزام النظام الإيراني باستخدام الإرهاب كقوة حاكمة، والحرس باعتباره الأداة الرئيسية لتلك الاستراتيجية. تقود قوة القدس الجهود المبذولة لدعم الوكلاء الأجانب، بينما تركز المنظمة الأم على قمع المعارضة داخل المجتمع الإيراني أيضًا.

أصدرت مريم رجوي ، بصفتها زعيمة المعارضة الإيرانية البارزة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية . بيانًا وصفت فيه الإجراء بأنه «طال انتظاره». المنظمة الرئيسية المكونة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي وجهت الجهود لمواجهة الحرس وغيره من القوى القمعية في الداخل، ولعب المجلس دورا كبيرًا في الكشف عن قمع الانتفاضة الجماهيرية التي امتدت في كل مدينة وبلدة إيرانية كبرى في بداية عام 2018.

بالنسبة لهؤلاء المحتجين الإيرانيين، فإن الضغط الغربي على الحرس ليس مجرد وسيلة لتعزيز السلام والاستقرار الدوليين، بل هو أيضًا علامة على دعم الشعب الإيراني في صراعه مع الديكتاتورية الثيوقراطية. مهما يصعب تصنيف الإرهاب الأمريكي على الحرس للموارد المالية ويضعف من قدرته على قمع المعارضة الداخلية، فسيكون ذلك بمثابة نقطة انطلاق هامة نحو تحول الوضع الراهن.

لقد ألمح البيت الأبيض إلى هذا الهدف. أصر وزير الخارجية مايك بومبيو مرارًا وتكرارًا على أن الضغط على الجمهورية الإسلامية سيستمر في الزيادة إلى أن ينهي النظام «أنشطته الخبيثة» في الشرق الأوسط الكبير ويوافق على «التصرف كبلد طبيعي» من خلال عدم مزج الإرهاب مع السياسة الخارجية الشرعية.

من الواضح أن النظام الإيراني نفسه يدرك جيدًا إمكانات الإطاحة به، ويتفاعل مع الإحساس بالهلع المتوقع. كان هذا واضحًا طوال عام 2018، عندما قامت إيران بتنفيذ سلسلة من المؤامرات لاغتيال نشطاء المعارضة أو لمهاجمة تجمعات المغتربين الإيرانيين على الأراضي الأوروبية، مثل التجمع الإيراني لحرية إيران في باريس في 30 يونيو.

تُظهر هذه المؤامرات الإرهابية هاجس طهران اليائس بتدمير الأصوات الرئيسية للمعارضة الديمقراطية، أو قطع الصلات بينها وبين صانعي السياسة الغربيين. ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن المؤامرات الإرهابية لعام 2018 لم تتصدرها بشكل عام الحرس، الذي نادراً ما يمتد نطاقه إلى ما وراء الشرق الأوسط، ولكن من قبل وزارة المخابرات والأمن الإيرانية (MOIS)، التي تتعامل مع العمليات الإرهابية في جميع أنحاء العالم من خلال شبكات من العملاء السريين والقنوات الدبلوماسية.

في إيران، مهمة وزارة المخابرات هي شن حملات إسكات المعارضة والدعاية في وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية والمجتمع ككل. في نواح كثيرة، يكون تركيزها مشابهًا بشكل ملحوظ لتركيز الحرس، الذي يعمل معها عن كثب، ويجب أن تكون السياسة الأمريكية تجاهه متشابهة أيضًا.

لقد وعد الرئيس ترامب والوزير بومبيو مرارًا وتكرارًا باستمرار الضغط على الجمهورية الإسلامية حتى تتحقق الأهداف الأمريكية. يجب أن يدركوا أن الخطوة المنطقية التالية في ممارسة مثل هذا الضغط تتمثل في مد التعيين الإرهابي الجديد من الحرس إلى شريكته، وزارة المخابرات.

ربما لا يوجد تهديد أكبر على سيطرة النظام الإيراني على السلطة من السياسات التي توضح أن ضغط المجتمع الدولي ومقاومة إيران الديمقراطية يشكلان نفس الضغط.