دعوات لدمج أطفال التوحد في المجتمع

أكد سفير منظمة الأسرة العربية المهندس فتحي جابر عفانة على أهمية التعاون المشترك بين شركة فاست لمقاولات البناء ومركز الطارق للتأهيل والتوحد في مجال التوعية الصحية ودمج الاطفال بالمدراس والمجتمع، مثمنا جهود العناية بالأطفال المصابين بالتوحد والسعي لدمجهم بالمجتمع.

وجاء تصريحات عفانه في خضم احتفالات مركز الطارق للتأهيل والتوحد بعام الخمسين لدولة الامارات و تزامنا مع يوم التطوع العالمي خلال شهر التوعية بأصحاب الهمم . حيث كان في استقباله سعادة السفير المستشار طارق آل سيف المدير العام لمركز الطارق للتأهيل والتوحد والمدير التنفيدي للمركز اسكندر زياد ، والسيد ظافر سيف إضافة إلى الأخصائيين العاملين بالمركز.

وبين طارق آل سيف أن زيارة سفير العمل التطوعي المهندس فتحي عفانة لمركز الطارق للتأهيل والتوحد تأتي في اطار التعاون المجتمعي بين شركة فاست لمقاولات البناء والمركز، حيث تقوم الشركة بدعم فعاليات المركز التي يتجه ريعها للتكفل بعلاج الأطفال ضمن الدراسات العلمية التي يقوم بها المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات الوطنية .

وقام عفانة بمشاركة أعضاء شرف أوتيزم كلوب هاوس وفريق الغاف التطوعي بتوزيع مجموعة هدايا علاجية و تعليمية للاطفال المسجلين بمركز الطارق للتأهيل والتوحد ، بالاضافة لتكريم المتطوعين ، و استلام شهادة تقدير و امتنان من المركز بلقب سفير العمل التطوعي الصادرة من المركز الخليجي البريطاني للدراسات والأعمال لندن ومركز الطارق للتأهيل والتوحد ومنظمة الطارق للإنسانية لندن.