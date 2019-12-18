سفير واشنطن في الرياض: جاهزون للمشاركة في المشاريع العملاقة

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض، جون أبي زيد، العمل على تقوية العلاقات بين البلدين لخدمة المشاريع العملاقة في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” اليوم الأربعاء عن أبي زيد قوله، خلال الزيارة التي قام بها أمس للغرفة التجارية في تبوك بشمال المملكة: “علينا جميعا مضاعفة الجهود لخدمة المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، لا سيما في مشاريعها المستقبلية التي تعد تبوك مركزاً لها، ونحن جاهزون للمشاركة فيها”.

وأضاف: “بالنظر لما تتمتع به أنظمة وقوانين الاستثمار في المملكة، يمكن لنا فهم مرونة العمل وجودته لصالح المستثمرين بين بلدينا، إضافة إلى مظاهر وحيوية الاقتصاد السعودي الذي تتبع فيه المملكة سياسة اقتصادية حكيمة”.

وتابع: “سنعمل على تقوية العلاقات بين بلدينا لخدمة المشاريع العملاقة في السعودية”، مشيداً بما “تتمتع به الولايات المتحدة والمملكة من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على جميع الأصعدة”.

وأعرب عن “التطلع لمواصلة الجهود ومضاعفتها للدفع بعجلة التنمية بين البلدين، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة لمنطقةٍ اقتصادية جاذبة”.