سفينة إنسانية ألمانية تنقذ 78 شخصا قبالة السواحل الليبية

أنقذت السفينة الانسانية "الان كردي"، يوم السبت 25/1، 78 شخصا كانوا على مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة السواحل الليبية، بحسب ما اعلنت منظمة "سي آي" غير الحكومية الألمانية، موضحة أن السفينة التابعة للمنظمة، التي "تم الاتصال بها بشكل طارئ" أول الامر، تمكنت من انقاذ 62 شخصا بينهم 8 نساء و7 أطفال، من زورق مطاطي، بحسب بيان المنظمة.

ثم وبعد تلقيها بلاغا من سفينة شحن، أنقذت 16 شخصا بينهم ثلاثة كانوا يعانون "حالة جفاف خطيرة" على متن مركب "غير قادر على الابحار"، وفق المصدر ذاته.

ولكن بارجة تابعة لحرس السواحل الليبيين أمرت السفينة الانسانية بالابتعاد، وقالت يوهانا بوهل رئيسة عمليات السفينة الانسانية في البيان ان "ما يسمى بحرس السواحل الليبيين يتعاملون مع منطقة بحث وانقاذ باعتبارها المياه الاقليمية، ويضايقون عناصر الانقاذ ويصدرون تعليمات غير قانونية".

ولم توضح المنظمة حتى الآن اين تنوي إنزال من انقذتهم.