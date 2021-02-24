سفينة اميركية تصل السودان

افادت تقارير متطابقة ان سفينة اميركية وصلت السودان الاربعاء لاول مرة منذ عقود طويلة

وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان، إن زيارة السفينة البحرية الأميركية "كارسون سيتي"، للسودان لميناء "بورتسودان" شرقي البلاد، تسلط الضوء على استعداد القوات المسلحة الأميركية لتعزيز الشراكة المتجددة مع القوات المسلحة السودانية.

USNS Carson City arrives in Port Sudan

'First U.S. Navy ship to visit #Sudan in decades," says US embassy in Khartoum pic.twitter.com/2pGuf7UwYS — Jean-Marc Mojon (@mojobeirut) February 24, 2021

تعاون اميركي سوداني

وقال قائد قيادة النقل البحري العسكري الأميركي في أوروبا وأفريقيا وقائد فرقة العمل 63، النقيب فرانك أوكاتا، "يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب القيادة الأميركية في أفريقيا للتواصل المدني-العسكري، السفير الأميركي أندرو يونغ، ومديرة المخابرات بالبحرية الأميركية، الأدميرال هايدي بيرغ، إلى الخرطوم، في يناير من هذا العام، لتوسيع الشراكة والتعاون بين البلدين.

Today, the Military Sealift Command expeditionary fast transport ship USNS Carson City arrived in Port Sudan, Sudan. pic.twitter.com/7S1k9V5vFu — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) February 24, 2021

وقال يونغ "نحن في لحظة تغيير جذرية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، وذلك بفضل جهود الحكومة الانتقالية السودانية المدنية، لرسم مسار جريء وجديد بعيدا عن إرث النظام السابق".

وتابع يونغ "إن هذا التغيير الجذري سيمكن الشراكة بين القوات المسلحة السودانية والقيادة الأميركية في أفريقيا من التطور والتوسع".

وقبل زيارتها إلى السودان، عملت سفينة "كارسون سيتي" في البحر الأحمر من أجل حفظ الأمن والسلام وحرية التنقل في البحار.

ويعمل على ظهر هذه السفينة، نحو 35 شخصا، من بينهم عناصر تابعة للبحرية الأميركية، وبحارة من الخدمة المدنية.