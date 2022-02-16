سفينة حربية روسية تعبر مضيق إسطنبول

نفذت سفينة حربية تابعة للأسطول الروسي من مضيق إسطنبول (البوسفور) متجهة إلى البحر الأسود، فجر الأربعاء.

وقال مراسل الأناضول، إن السفينة الروسية دخلت مضيق إسطنبول من اتجاه ولاية جناق قلعة (شمال غرب)، وهي تابعة للأسطول الروسي بالبحر الأسود.

وأشار إلى أن السفينة “دميتري روجاتشيف” البالغ طولها 104 أمتار، عبرت المضيق بإشراف فرق تابعة لقيادة خفر السواحل التركي.

ويرتبط بحر مرمرة بالبحر الأسود عبر مضيق إسطنبول، وببحري إيجة والأبيض المتوسط عبر مضيق جناق قلعة (الدردنيل).

وشهد المضيق في الأيام الأخيرة عبور عدة قطع بحرية لروسيا بالتزامن مع تنامي المخاوف الغربية من غزو روسي قريب لأوكرانيا، عقب احتشاد قواتها على الحدود بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال “شنت هجوما” على أوكرانيا.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع حلف شمال الأطلسي “الناتو” نحو حدودها.