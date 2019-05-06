سفينتان حربيتان أمريكيتان تبحران في بحر الصين الجنوبي

قال الجيش الأمريكي إن سفينتين حربيتين أبحرتا قرب جزء تطالب الصين بالسيادة عليه في بحر الصين الجنوبي اليوم الاثنين، في خطوة قد تثير غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا.

وبحر الصين الجنوبي واحد من بين عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والتي تشمل أيضا حربا تجارية بين الجانبين والعقوبات الأمريكية وتايوان.

وقال متحدث عسكري أمريكي إن المدمرتين المزودتين بصواريخ مواجهة بريبل وتشونغ هون أبحرتا على بعد 12 ميلا بحريا من جافين وجونسون ريفز في جزر سبراتلي.

وقال الكوماندر كلاي دوس المتحدث باسم الأسطول السابع إن هذا “المرور البريء” استهدف “تحدي المطالب البحرية المفرطة والحفاظ على إمكانية الوصول إلى الممرات المائية التي يحكمها القانون الدولي”.