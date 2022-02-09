سفينتان حربيتان أمريكيتان تصلان ميناء العقبة في الأردن

وصلت سفينتان حربيتان أمريكيتان، اليوم الأربعاء، إلى ميناء العقبة الاردني، للمشاركة في التدريبات البحرية الدولية "آي إم إي".

وقالت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، أن الولايات المتحدة أرسلت وحدتين بحريتين إلى ميناء العقبة الأردني، حيث من المقرر أن تشارك الوحدتان في مهام تدريبية.

وذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي في بيان نشرته على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الوحدتين البحريتين تتبعان إلى قوات خفر السواحل الأمريكية وأنهما من طراز "قاطع".

الوحدات البحرية "قاطع" هي سفن استجابة سريعة أكبر من قوارب الدورية ويعتمد عليها حرس السواحل الأمريكي للعمل في المياه العميقة.

🇯🇴⚓️🇺🇸 #IMX22

Two @USCG fast response cutters stopped in Aqaba, Jordan, for a scheduled port visit Feb 9. While in Aqaba, they will conduct training as part of International Maritime Exercise/Cutlass Express 2022. pic.twitter.com/eDD2pxCqsj — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) February 9, 2022

يذكر أن الأسطول الأردني يمتلك 27 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 58 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.