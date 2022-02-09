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سفينتان حربيتان أمريكيتان تصلان ميناء العقبة في الأردن

منشور 09 شباط / فبراير 2022 - 11:50
سفن حربية أمريكية
الوحدات البحرية "قاطع" هي سفن استجابة سريعة أكبر من قوارب الدورية

وصلت سفينتان حربيتان أمريكيتان، اليوم الأربعاء، إلى ميناء العقبة الاردني، للمشاركة في التدريبات البحرية الدولية "آي إم إي".

وقالت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، أن الولايات المتحدة أرسلت وحدتين بحريتين إلى ميناء العقبة الأردني، حيث من المقرر أن تشارك الوحدتان في مهام تدريبية.

وذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي في بيان نشرته على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الوحدتين البحريتين تتبعان إلى قوات خفر السواحل الأمريكية وأنهما من طراز "قاطع".

الوحدات البحرية "قاطع" هي سفن استجابة سريعة أكبر من قوارب الدورية ويعتمد عليها حرس السواحل الأمريكي للعمل في المياه العميقة.

يذكر أن الأسطول الأردني يمتلك 27 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 58 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

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