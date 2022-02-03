سقط في بئر عمقها 62 مترا.. محاولات لإنقاذ الطفل المغربي "ريان" (فيديوهات وصور)

دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حملات للضغط على السلطات في البلاد، للإسراع في عملية انقاذ الطفل ريان صاحب الخمس سنوات، والذي سقط في بئر عمقه 62 مترا، منذ مساء الثلاثاء الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن الطفل لا زال على قيد الحياة، في ظل تواصل الجهود لإنقاذ الطفل في إقليم شفشاون، بمشاركة الجرافات والآليات والعشرات من الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك.

وتصدر وسم "أنقذوا_ريان" مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي خلال الساعات الماضية.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فالطفل ريان سقط في غفلة من والديه في بئر بعمق يصل إلى 62 مترا، بينما الطفل عالق على بعد نحو 35 مترا، ويعاني من إصابة وجروح طفيفة في رأسه، مؤكدة أن عناصر الوقاية المدنية تمد الطفل بالأوكسجين.

بعد فشل الأربع محاولات لإنقاذ الطفل يتم التركيز على الحفر للوصول الى الطفل بأذن اللله.#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/XkI7HrKyWr — Mellouk abdelaziz🇲🇦 (@MAbdmellouk) February 3, 2022

ولفت الموقع الإخباري المغربي إلى أن عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية وعدد من الأهالي يحاولون إنقاذ الطفل، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، مشيرا إلى أنه نظرا لضيق البئر فشلت جهود متطوعين حاولوا الوصول إلى الطفل وانتشاله.

وأفاد مصدر من السلطات المحلية، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن 5 جرافات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، يشاركون في عمليات الإنقاذ.

كما استعانت السلطات المغربية بطائرة هليكوبتر في انتظار نجاح جهود إنقاذ الطفل ريان، ونقله سريعًا من خلالها إلى المستشفى ، بعد بقائه نحو 3 أيام داخل البئر، وإصابته بحالة إعياء شديدة، مع وجود جروح برأسه، كما يتواجد منذ الامس طبيب انعاش و ممرضتين في الموقع .

وأكدت مصادر محلية أنه تم إيصال الماء والأوكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.

واستعانت السلطات المغربية بأدوات متطورة لمحاولة انتشال الطفل، مثل كاميرا جرى إدخالها في البئر، وتظهر ما ترصده على شاشة قريبة في المكان، حيث فشلت محاولات سابقة قام بها متطوعون لانتشال الطفل من البئر بسبب ضيقه.

وتكمن صعوبة عملية الإنقاذ في ضيق البئر، كنا تظهر الفيديوهات، إذ بالكاد نزل فيه أحد عناصر الدفاع المدني، معتمدا على حبل مشدودة.

ولم تتوقف عمليات الإنقاذ على داخل البئر، إذ جلبت السلطات جرافة كبيرة بدأت بالحفر في المحيط، للوصول إلى الطفل وإنقاذ عن طريق البحث الأفقي لا العمودي.

فرحة فرق الانقاذ بعد وصول الاكل للطفل ريان ومشاهدته ياكل بكاميرات المراقبة وفي انتظار خبر خروجة باذن الله.#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/JZ3WLGFEcS — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) February 3, 2022

من عين المكان .. المجهودات مازالت متواصلة 🤲🏻💔

حاليا الطفل ريان وصل ل26 ساعة و هو فالبير يا ربي يحفظو يا رب#تطوان #شفشاون pic.twitter.com/PUXroekXhI

— 🇲🇦 Mohamed Bouarbi 🇲🇦 (@MohamedBouarby) February 2, 2022