سقوط آخر معسكرات قوات هادي في عدن

سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بالكامل، اليوم السبت، على معسكر بدر آخر معسكرات القوات الحكومية التابعة للجيش اليمني في العاصمة المؤقتة

وذكر مراسلون أن هذا المعسكر يعد أحد أهم وأقوى معسكرات القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وفي وقت سابق من اليوم سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على اللواءين الثالث والرابع حماية رئاسية التابعين للجيش اليمني الحكومي في عدن.

وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم السبت، السيطرة على مقر اللواء الرابع في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بن بريك في تغريدة على "تويتر": "سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر ... لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا زالت في ثكناتها، لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين".

سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر، علما أنا لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا زالت في ثكناتها لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين.

وقد وقع في الأسر عددا منهم وسيتم معاملتهم معاملة كريمة.

والتوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 9, 2019

وذكر أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفا أنه "سيتم معاملتهم معاملة كريمة"، مشيرا إلى "التوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه".

ونشرت عناصر من قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مقطع فيديو، اليوم السبت من أمام بوابة منزل وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، عقب سيطرتها على المنطقة

يذكر أن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري ظهر منذ يومين عبر مقطع فيديو نشره في حسابه على "تويتر" نافيا استسلامه، بعد أنباء عن استسلامه لقوات المجلس الانتقالي، ولا يزال مكان تواجده ومصيره مجهولين.