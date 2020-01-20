سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا مساء الاثنين، في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أفاد مصدر أمني وشهود.

كما سُمع صوت صافرات إنذار المنطقة الخضراء، من دون أن يتسنّى على الفور معرفة ما إذا أدّى هذا القصف الصاروخي إلى وقوع خسائر أو أضرار، في حلقة جديدة من مسلسل الهجمات على المصالح الأميركية في العراق.

من جانبها، قالت مصادر بالشرطة العراقية لرويترز إن الصواريخ الثلاثة أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد، موضحة أن صاروخين منها سقطت قرب السفارة الأميركية.

وهذا رابع هجوم من نوعه منذ مصرع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية.

