سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد

الهجوم هو التاسع خلال أسبوع على الأقل الذي يستهدف المصالح الأمريكية فيما يبدو.

قالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن صاروخ كاتيوشا سقط الأحد داخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد دون وقوع خسائر تذكر.

وأضافت ”تبين أن انطلاقه كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة، كما عثرت القوات الأمنية على قاعدة صواريخ، كما فككت صاروخين اثنين كانا معدان للانطلاق في المكان ذاته“.

والهجوم هو التاسع خلال أسبوع على الأقل الذي يستهدف المصالح الأمريكية فيما يبدو، بحسب إحصاء رويترز استنادا إلى تصريحات رسمية ومصادر أمنية.

