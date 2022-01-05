سقوط صاروخ على قاعدة فيها مستشارين اميركيين في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن سقوط صاروخ على معسكر النصر في مطار بغداد الدولي، حيث تواجد لمستشارين من التحالف الدولي بالتزامن مع ذكرى مصرع زعيم مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.

العثور على منصة صواريخ

وكشف بيان للخلية، عثور القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية وقال ان انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد

وقالت المصادر، إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد ، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد ، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار ٢٤٠ ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية ... pic.twitter.com/6Zk7aqOhGU — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 5, 2022

4 صواريخ على المطار العراقي

وقالت قناة الحرة الاميركية ان الاستهداف تم بواسطة 4 صواريخ كاتيوشا، وأن منظومة الدفاع الجوي "c-ram" تمكنت من إسقاط ثلاثة منها، فيما سقط الرابع بالقرب من قاعدة عسكرية تضم مستشارين تابعين للتحالف الدولي".

وهذا الهجوم هو الثالث خلال يومين، بعد هجوم مماثل، الإثنين، تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل المسؤول العسكري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية قرب مطار بغداد، في يناير 2020.