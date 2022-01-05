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سقوط صاروخ على قاعدة فيها مستشارين اميركيين في العراق

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:38
العثور على منصة صواريخ وتفكيكها
العثور على منصة صواريخ وتفكيكها

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن سقوط صاروخ على معسكر النصر في مطار بغداد الدولي، حيث تواجد لمستشارين من التحالف الدولي بالتزامن مع ذكرى مصرع زعيم مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.

العثور على منصة صواريخ

وكشف بيان للخلية، عثور القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية وقال ان انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد

وقالت المصادر، إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

 

 

4 صواريخ على المطار العراقي

وقالت قناة الحرة الاميركية ان الاستهداف تم بواسطة 4 صواريخ كاتيوشا، وأن منظومة الدفاع الجوي "c-ram" تمكنت من إسقاط ثلاثة منها، فيما سقط الرابع بالقرب من قاعدة عسكرية تضم مستشارين تابعين للتحالف الدولي".

وهذا الهجوم هو الثالث خلال يومين، بعد هجوم مماثل، الإثنين، تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل المسؤول العسكري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية قرب مطار بغداد، في يناير 2020.

كلمات دالة:العراققوات التحالفقصف على مطار النصر

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