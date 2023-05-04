سقوط صاروخ في الاراضي البولندية

قالت مصادر اعلامية بولندية انه تم العثور على صاروخ سقط في غابة قرب بيدجوز بوسط بولندا حيث ساعرت سلطات وارسو للتواصل مع الادارة الاميركية لمعرفة طبيعة الصاروخ والتحقيق بشانه

والحادث هو الثاني الذي تتعرض له بولندا منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية ، حيث اطلقت كييف صاروخين سقطا بالخطا في الحدود البولندية اسفر انفجارهما عن سقوط قتلى حيث اتهم الناتو القوات الروسية قبل ان يتراجع سريعا ويعلن مصدر الخطا الاوكراني

وأفادت إذاعة “RMF” البولندية، انه " من المحتمل أن تكون الأجهزة الأمريكية قد سجلت حركة هذا الصاروخ” في الوقت الذي سارعت وسائل اعلام بولندية الى ترجيح اطلاق طائرة روسية للصاروخ من بيلاروس قبل بضعة أشهر.

لكن مسؤول بولندي قال ليس لدينا حتى الآن تأكيد بنسبة مائة بالمائة لهذه الحقيقة، وبحسبه فإن "الأمر خطير لدرجة أنه قد يكون له عواقب دولية".

وافاد مصدر عسكري : "أننا نتحدث عن صاروخ كروز للطائرات من طراز Kh-55”.