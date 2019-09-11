سقوط صاروخ في كابول عشية ذكرى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

سقط صاروخ على مجمع وزارة الدفاع الأفغانية في العاصمة كابول في ساعة مبكرة الأربعاء المصادف للذكرى الـ18 لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات، وفق مسؤول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في بيان إن “صاروخا سقط على جدار في وزارة الدفاع، ولم ترد تقارير عن إصابات”.

وسقط الصاروخ بعيد منتصف الليل.

وهذه أول حادثة من نوعها في العاصمة الأفغانية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع أن المحادثات مع حركة طالبان والهادفة لتمهيد الطريق أمام انسحاب أمريكي من افغانستان، باتت بحكم “الميتة”.

والثلاثاء توعدت طالبان بمواصلة القتال وحذرت من أن واشنطن ستندم لتخليها عن المفاوضات.

في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 أدت هجمات على الولايات المتحدة إلى غزو بقيادة أمريكية لأفغانستان، ما أدى للإطاحة بنظام طالبان.

والأسبوع الماضي تعرضت كابول لهجومين تبنتهما طالبان، أوديا بحياة أكثر من 24 شخصا.(أ ف ب)