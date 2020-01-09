سقوط صاروخ قرب قاعدة تستضيف قوات اميركية بشمال العراق

سقط صاروخ مساء الخميس قرب قاعدة بلد الجوية في منطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، والتي تستضيف قوات اميركية، بحسب ما ذكرت مصادر امنية.

وقالت المصادر إن الصاروخ لم يسفر عن سقوط ضحايا مضيفة أن مصدره غير معروف. وتقع الدجيل على بعد 50 كيلومترا شمالي بغداد. وتقع بلد على بعد 80 كيلومترا شمالي العاصمة.

وقامت إيران، في وقت سابق، باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" برشقات من الصواريخ، وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

ومساء الأربعاء، تعرضت المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وحسب المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- فإن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف.

وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية.

وكشف مصدر أمني عراقي لمراسلتنا الأحد الماضي 5 يناير/ كانون الثاني، أن خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأحدها سقط في محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.

