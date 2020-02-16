سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر عسكري أمريكي بسقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق.

وقال المسؤول العسكري إن عدة انفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد نتيجة هجوم صاروخي على ما يبدو.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين أو حدوث أضرار.

هذا وذكرت مصادر أخرى بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة بغداد، وأكد آخرون أن الانفجارات وقعت في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية.