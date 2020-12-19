4 صواريخ تستهدف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان

ذكرت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية أن أربعة صواريخ استهدفت صباح اليوم السبت قاعدة “باغرام” الجوية، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسية في أفغانستان، لكن لم يدل مسؤولون حتى الآن بتفاصيل حول احتمال سقوط ضحايا في الحادث.

وتم إطلاق الصواريخ على قاعدة “باغرام” من منطقة ” قلندر خيل بإقليم باروان، طبقا لما قالته وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان.

وقال عبد الشكور قدوسي، حاكم منطقة باجرام إن الحادث وقع حوالي الساعة السادسة والنصف صباح اليوم.

وأضاف أنه تم نصب عشرة صواريخ طراز “بي.إم12-” على شاحنة صغيرة بمنطقة قلندر خيل، وتابع أنه تم إطلاق أربعة من الصواريخ وإبطال مفعول ستة صواريخ أخرى من قبل الشرطة. وأشار إلى أنه ليس لديهم أي تفاصيل بشأن احتمال حدوث أضرار تعرضت لها القاعدة بسبب الهجوم الصاروخي. (د ب أ)