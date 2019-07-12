سقوط ضحايا مدنيين في القصف الايراني على العراق

قالت مصادر اعلامية في العراق ان عمليات القصف التي تشنها إيران على القرى المحاذية للحدود الإيرانية العراقية تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين.

وأشار تلفزيون الغد أن الحرس الثوري الإيراني عادة ما يقوم بقصف هذه المناطق بصورة متكررة، كونها مناطق تضم عددا من الخلفيات للمعارضة الإيرانية، التي تتخذ من العراق معسكرات لها.

وهاجم الحرس الثوري مواقع زعم انها للمعارضة الإيرانية المسلحة في منطقة كردستان العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشر على موقعه الرسمي سيباه نيوز، إنه أطلق صواريخ وطائرات بلا طيار ومدفعية، من غير أن يحدد اسم الجماعات المستهدفة.

وأضاف أن القصف الصاروخي والمدفعي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح.

وأظهر تقرير اليوم الجمعة عدة مدافع يتم إطلاق نيرانها على منطقة جبلية، بينما أظهرت لقطة صورتها طائرة بدون طيار.