سقوط طائرة عسكرية بولاية تكساس الأمريكية

سقطت طائرة تدريب عسكرية اليوم الأحد في حي ليك وورث السكني بولاية تكساس الأمريكية.

وأدى السقوط إلى إصابة شخصين على الأقل وإلحاق أضرار بمنازل.

وقال رايان آرثر رئيس قسم الإطفاء في ليك وورث إن طيارَين نُقلا إلى المستشفى بعد خروجهما من الطائرة. وتقع ليك وورث في منطقة فورت وورث في نورث تكساس.

وقالت الشرطة إن مظلة أحد الطيارين تشابكت في خطوط للكهرباء.

وقال آرثر إن ثلاثة منازل تضررت لكن لم يصب أي من السكان.

وأضاف في مؤتمر صحافي “كان يمكن أن يكون هذا الحادث أسوأ بكثير بالنظر إلى أن هذه الطائرة سقطت في منطقة سكنية”.