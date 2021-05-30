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سقوط طائرة لقوات حفتر في بنغازي ومقتل قائدها (فيديو)

منشور 30 أيّار / مايو 2021 - 12:25
سقوط طائرة لقوات حفتر في بنغازي ومقتل قائدها (فيديو)

قالت وسائل إعلام ليبية، إن طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر سقطت في مدينة بنغازي شرقي البلاد، وقُتل قائدها.

ونشرت قناة "فبراير" فيديو يظهر لحظة سقوط الطائرة خلال قيامها بعرض عسكري.

وأوضحت أن قائد الطائرة الذي توفي على الفور يدعى جمال بن عامر.

ولفتت حسابات إلى أن الطائرة التي سقطت من نوع "ميغ 21" وتتبع قاعدة جمال عبد الناصر الجوية بطبرق (شرقا)، التي تسيطر عليها قوات حفتر.

وأقامت مليشيا حفتر عرضا عسكريا، السبت، في قاعدة "بنينا" ببنغازي.

 


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