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سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة

منشور 28 نيسان / أبريل 2021 - 06:19
ارشيف

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، سقوط طائرة تابعة له في مناطق شمال قطاع غزة، دون الكشف عن سبب سقوطها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب له حول الحادثة، إنه ”لا توجد مخاوف من تسرب معلومات بعد سقوط الطائرة“.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة كانت تقوم ”بنشاط عملاني روتيني“ في قطاع غزة.

وفي السياق، تحدثت مصادر محلية في قطاع غزة أن الفصائل الفلسطينية المسلحة سيطرت على طائرة مُسيّرة تتبع للجيش الإسرائيلي شمال القطاع.

كلمات دالة:اسرائيلالجيش الاسرائيليافيخاي ادرعيقطاع غزة

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