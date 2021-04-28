سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، سقوط طائرة تابعة له في مناطق شمال قطاع غزة، دون الكشف عن سبب سقوطها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب له حول الحادثة، إنه ”لا توجد مخاوف من تسرب معلومات بعد سقوط الطائرة“.

خلال نشاط اعتيادي سقطت قبل قليل مسيرة في شمال قطاع غزة حيث لا توجد خشية من تسرب للمعلومات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 28, 2021

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة كانت تقوم ”بنشاط عملاني روتيني“ في قطاع غزة.

وفي السياق، تحدثت مصادر محلية في قطاع غزة أن الفصائل الفلسطينية المسلحة سيطرت على طائرة مُسيّرة تتبع للجيش الإسرائيلي شمال القطاع.