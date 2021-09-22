سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية في الاراضي السورية

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية وذلك حلال قيامها بمهمة اعتيادية

وقال المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي إن مروحية رباعية مسيرة سقطت في الأراضي السورية بسبب خلل فني خلال تنفيذها "أنشطة عملياتية روتينية".

وقالت قوات الاحتلال في تصريح على موقع تويتر ان سقوط الطائرة جاء نتيجة "عطل فني" حيث كانت المسيرة تقوم بمهام روتينية في الأجواء السورية، وأنه فتح تحقيقا في سقوطها من دون ان تذكر نوعها

לפני זמן קצר, במהלך פעילות שגרתית, נפל רחפן של צה"ל בשטח סוריה בעקבות תקלה טכנית. האירוע מתוחקר — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 22, 2021

ولم تتحدث السلطات السورية او تشعر بوجود الطائرة في اجواءها

وفي أكثر من مرة، أعلنت إسرائيل سقوط مسيرات تابعة لها في سوريا، وتقول إن ذلك بسبب "عطل فني"، فيما أعلنت سوريا لأكثر من مرة أيضا أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرات إسرائيلية في سماء البلاد.

وبين الفينة والأخرى، تشن إسرائيل غارات على أهداف عسكرية في سوريا، تقول إن بعضها يستهدف قوات إيرانية.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن إسرائيل نفذت 14 غارة جوية داخل سوريا منذ بداية العام وقامت طائراتها بتدمير ما يزيد على 40 هدفا.