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سقوط عفرين يخيم على احتفالات اكراد تركيا بعيد النوروز

سقوط عفرين يخيم على احتفالات اكراد تركيا بعيد النوروز
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