سقوط مروحية أمريكية على متنها 20 جنديا في استراليا

تعرضت مروحية أمريكية من طراز "في-22 أوسبري" إلى حادث سقوط اليوم الأحد أثناء مشاركتها في مناورات قبالة داروين شمال أستراليا، وكانت تحمل على متنها 20 شخصًا من قوات مشاة البحرية الأمريكية.

هذا الحادث وقع حوالي الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت موسكو)، وقد تسبب في خسائر بشرية محتملة.

وفقًا للمعلومات الواردة، لا يزال بعض الأفراد الذين كانوا على متن المروحية في عداد المفقودين.

وتمت المشاركة في هذه المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والفلبين، ودولة تيمور الشرقية.



وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه تم إنقاذ بعض العسكريين الذين كانوا على متن المروحية المحطمة، ولم ترد أنباء مؤكدة حول وجود قتلى نتيجة الحادث حتى الآن.

يجدر بالذكر أن في نهاية يوليو/تموز الماضي، تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند، مما أسفر عن توقف المناورات المشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، أنه يتم تخوف من وفاة طاقم الطائرة المؤلف من أربعة أشخاص، حيث لم يتم العثور عليهم بعد، وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

ونتيجة لذلك، تم تعليق المناورات العسكرية المشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة.

