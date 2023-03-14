سقوط مسيرة اميركية ومقاتلة روسية بعد اصطدامهما فوق البحر الاسود

اعترضت مقاتلة سوخوي- 27 روسية طائرة اميركية مسيرة من طراز MQ-9 Reaper فوق البحر الاسود وصدمتها ما تسبب في سقوط الطائرتين، بحسب ما أعلنت القيادة الأوروبية في القوات الأميركية الثلاثاء.

وقالت القيادة في بيان ان القوات الاميركية اضطرت الى اسقاط المسيرة في المياه الدولية في البحر الاسود بعدما صدمتها المقاتلة الروسية.

واتهم البيان المقاتلة الروسية بانها كانت عمدت بطريقة "غير مهنية وغير امنة" الى نثر الوقود امام المسيرة قبل اصطدامها بها.

ووصف بيان القيادة الحادث بانه يشكل نمطا لسلوكيات خطيرة يقوم بها الطيارون الروس فوق البحر الاسود والأجواء الدولية، مضيفا ان مثل هذه الاعمال العدائية من الخطورة بحيث قد ينجم عنها سوء تقدير وتصعيد غير مقصود.

ومن جانبه، قال الجنرال جيمس هيكر قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا، ان المقاتلة الاميركية اعترضت واسقطت المسيرة الاميركية التي كانت تقوم بمهام روتينية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الاسود.

واضاف ان هذا السلوك "غير الامن وغير المهني" تسبب في تحطم المسيرة وكذلك المقاتلة الروسية.

وعلى صعيده، دان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عملية الاعتراض التي قامت بها المقاتلة الروسية وادت الى سقوط وتحكم المسيرة الاميركية، معتبرا ان ذلك ينم عن عمل "متهور".

وقال كيربي ان واشنطن ستتواصل مع موسكو بشأن الحادثة، مضيفا انه اذا كانت رسالة الروس هي ترهيب الطيران الاميركي ومنعه من التحليق فوق البحر الاسود "فانهم فشلوا".