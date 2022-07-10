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سقوط مقاتلة أمريكية "إف-18" في البحر المتوسط

منشور 10 تمّوز / يوليو 2022 - 02:06
مقاتلة "إف-18"
مقاتلة "إف-18"

سقطت طائرة حربية أمريكية من طراز "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط، بعد إقلاعها من على متن حاملة الطائرات "هاري ترومان".

ووفقا لبيان البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي، 8 يوليو.

وأضاف البيان: "مقاتلة من طراز "إف-18" مخصصة لحاملة الطائرات "وينج 1" حلقت فوق حاملة الطائرات هاري ترومان ثم سقطت بسبب الطقس العاصف الذي ضرب البحر المتوسط فجأة".

وأكد البيان أن حالة الطيار ليست خطيرة، حيث تم إنقاذه، كما تم رفع الطائرة، وهي الآن "على استعداد تام لمواصلة المهمة"، بحسب بيان البحرية الأمريكية.

كلمات دالة:مقاتلةالبحر الابيض المتوسطأمريكا

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