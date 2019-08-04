سقوط مقاتلة ايرانية في مياه الخليج

أفاد مراسلون في إيران اليوم الأحد بأن مقاتلة إيرانية سقطت في مياه الخليج قبالة محافظة بوشهر جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن الحادث نجم عن عطل فني.

وقالت وكالة أنباء "مهر" إن المقاتلة سقطت قبالة سواحل دلوار تنكستان جنوب البلاد، وأن الطيار ومساعده تمكنا من النجاة.

وفي شهر مايو 2019 سقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.

وذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية، حينها، أن مقاتلة إيرانية من طراز F5 سقطت في مدينة أصفهان ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين خلال مهمة تدريبية.

وقالت "إرنا" إن المقاتلة سقطت بسبب خلل فني بعدما أقلعت من قاعدة "الشهيد البابائي" الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.