سقوط واحتراق مروحية تقل مسؤولين سودانيين

حريق كبير اندلع في الطائرة بعد الحادث

أفادت مصادر سودانية بتحطم مروحية كانت تقل والي القضارف السودانية ميرغني صالح وعددا من المسؤولين السودانيين اليوم الأحد، واندلاع النار فيها وسط أنباء عن ناجين.

وكانت الطائرة في طريقها لإحدى محليات القلابات في زيارة تفقدية في إطار الجولات الدورية التي يقوم بها القضارف على المحليات.

ووفقا للمصادر السودانية، فإن حريقا كبيرا اندلع في الطائرة بعد الحادث، فيما لم ترد أي أنباء رسمية بعد عن مصير القضارف وصحبه من المسؤولين وطاقم الطائرة المنكوبة، مع أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود ناجين في الحادث.