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سقوط 10 صواريخ داخل معسكر يضم أمريكيين قرب بغداد

منشور 11 آذار / مارس 2020 - 05:42
بغداد
بغداد

سقوط 10 صواريخ داخل معسكر يضم أمريكيين قرب بغداد

 

التفاصيل بعد قليل


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