منشور 11 آذار / مارس 2020 - 05:42 بغداد سقوط 10 صواريخ داخل معسكر يضم أمريكيين قرب بغداد التفاصيل بعد قليل © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند سقوط 10 صواريخ داخل معسكر يضم أمريكيين قرب بغداد تأجيل مباراتي إنتر وروما في الدوري الأوروبي بسبب كورونا شفاء أول حالة من فيروس كورونا بلبنان حفتر زار دمشق سرا للتنسيق ضد تركيا بريطانيا ترصد 39 مليار دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب كورونا Loading content ...