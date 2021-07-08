سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد

أعلن الجيش العراقي أنّ ثلاثة صواريخ سقطت ليل الأربعاء-الخميس قرب السفارة الأميركية في بغداد، في قصف يأتي في ختام يوم تعرّضت فيه مصالح أميركية أخرى في العراق لهجمات تتّهم الولايات المتّحدة فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف خلفها.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن استهداف المنطقة الخضراء ببغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وأطلقت منظومة "سي-رام" الأميركية للدفاع الجوي فجر الخميس صواريخ اعتراضية للتصدّي لهذا القصف الصاروخي، في حين قال الجيش العراقي إنّ الصواريخ الثلاثة لم تصب السفارة بل سقطت في أماكن قريبة منها في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن “مجموعة خارجة عن القانون” قامت باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا، مشيرة إلى أن “الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، مما أدى إلى أضرار بعجلة أحد المواطنين”.

وأضافت أن “هذه الأعمال التي لا تريد الخير لهذا البلد ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية والتي ستتابع استخبارياً وميدانياً من قام بهذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية”.