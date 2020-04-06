سقوط 3 صواريخ قرب موقع شركة أمريكية جنوبي العراق

أفاد الجيش العراقي بسقوط 3 صواريخ قرب موقع شركة هاليبرتون النفطية الأمريكية في محافظة البصرة بجنوبي العراق، اليوم الاثنين.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، بيانا جاء فيه، إن القوات الأمنية في محافظة البصرة "تلاحق عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ، نوع كاتيوشا، سقطت بالقرب من موقع شركة هاليبرتون النفطية في منطقة البرجسية".

وأوضح البيان، أنه تم العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق الزبير - الشعيبة وبداخلها 11 صاروخا لم تطلق، وقد جرى ابطالها وتفكيكها، مؤكدا عدم تسجيل اي خسائر تذكر.

إلى ذلك قالت مصادر نفطية وأمنية، إن صواريخ سقطت اليوم بالقرب من موقع متصل بشركات نفط أجنبية وشركات حكومية في محافظة البصرة، دون أن تسبب أضرارا أو خسائر بشرية.