سكان البرازيل الاصليون يحتجون ضد الرئيس

بدأت اكثر من 300 قبيلة من سكان البرازيل الاصليين سلسلة اجتجاجات بداتها بمسيرات حاشدة تجمهرت امام مكاتب الحكومة في العاصمة برازيليا.

ويزيد عدد السكان الأصليين في البرازيل على 850 ألف نسمة، أي أقل من واحد في المئة من عدد سكان البلاد، لكنهم يعيشون على مساحة تصل إلى 13 في المئة من مساحة البلاد.

ويقول هؤلاء المواطنون انهم ضد سياسات الرئيس اليميني جايير بولسونارو التي تهدد أراضيهم حيث تراجع الرئيس عن وعوده الانتخابية واقدم على حل الوكالة المعنية بشؤون السكان الأصليين (فوناي).

ولون المحتجون أجسادهم ووضعوا على رؤوسهم التيجان التقليدية المصنوعة من الريش ورفعوا أقواسا وسهاما وقرعوا الطبول وهم يرددون أغان احتجاجية. وجاءت المسيرة أمس الجمعة في نهاية ثلاثة أيام من الاحتشاد في العاصمة.

وانتُخب بولسونارو، وهو ضابط سابق بالجيش، في أكتوبر/تشرين الأول مدعوما من قطاع الزراعة الذي يناصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية وتخفيف القيود البيئية. كما يطالب هذا القطاع بتخفيف قوانين حيازة الأسلحة.