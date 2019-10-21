سكان القامشلي يقذفون القوات الامريكية بالأحذية والحجارة

أفادت وكالة "سبوتنيك" في الحسكة، اليوم الاثنين، عن انسحاب القافلة التابعة للقوات الأمريكية عبر معبر "السويدية" المقابل لقرية الوليد العراقية بريف الحسكة الشمالي الشرقي إلى العراق.

وأشارت الى أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة جاء بعد قيام مجموعة من سكان القامشلي باستهدافهم بالأحذية والحجارة، وذلك اعتراضا على تخليهم عن التنظيمات الكردية لصالح تركيا.

وبحسب الوكالة، فإن القافلة الأمريكية ضمت أكثر من 30 سيارة من نوع "هامر" وعددا كبيرا من الشاحنات والرافعات الضخمة والمئات من الجنود المرافقين للقافلة التي اتجهت نحو الأراضي العراقية.

وكان رتل عسكري كبير تابع للقوات الأمريكية قد انسحب، يوم أمس الأحد، من القواعد الأمريكية المتواجدة في محافظتي الرقة وحلب مروراً بمحافظة الحسكة ومنها إلى معبر التونسية (سيمالكا) النهري غير الشرعي الحدودي مع إقليم كردستان العراق.